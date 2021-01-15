Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var? - Son Dakika
BBC

Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?

15.01.2021 10:57
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?, System.String[]

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak olan Joe Biden, koronavirüs salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyonluk bir yardım paketi açıkladı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak olan Joe Biden, koronavirüs salgınında zora giren ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyonluk bir yardım paketi açıkladı.

Paketin Kongre'den onay alması halinde ailelere toplam bir trilyon dolar yardım dağıtılacak, tüm Amerikalılara 1.400'er dolar verilecek.

Pakette koronavirüsle mücadeleye 415 milyar dolarlık kaynak aktarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık destek sağlanması öngörülüyor.

Biden, seçim kampanyasında ABD'de en az 385 bin kişinin ölümüne neden olan salgını sona erdireceği vaadinde bulunmuştu.

ABD, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Günlük tespit edilen vaka sayısı 200.000 üzerinde. Covid-19 kaynaklı ölüm sayıları da bazı günler 4.000'in üzerine çıkıyor.

'Ülkemizin sağlığı tehlikede'

Biden ekonomik teşvik paketini açıklarken ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını ve kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.

Joe Biden, "Ülkemizin sağlığı tehlikede. Hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Önümüze engeller çıkacak. Ama kaydettiğimiz ilerlemeler ve karşılaştığımız zorluklar konusunda size her zaman dürüst olacağız" dedi.





Biden'ın planı, aşılama çalışmalarına 20 milyar dolar kaynak aktarılmasını öngörüyor. Bu kapsamda büyük aşılama merkezleri oluşturulması ve ülkenin ücra noktalarında seyyar aşılama üniteleri gönderilmesi planlanıyor.

Trump döneminde iki şirketten milyonlarca doz aşı tedarik edilmişti. Ancak sağlık yetkilileri aşılama çabalarına hız verilmesi gerektiğini söylüyor.

100 günde 100 milyon aşı

Biden yönetiminin ilk 100 gününde 100 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Yardım paketinde koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması için 50 milyar dolar, baharda okulların yeniden açılmasını sağlamak için de 130 milyar dolarlık kaynak tahsis edilmesi öngörülüyor.

Temas takip programı için 100 bin sağlık çalışanı istihdam edilmesi planlanıyor.

ABD genelinde işsiz sayısının 11 milyona ulaştığı belirtiliyor.





Yardım paketinde ilave işsizlik yardımının haftalık 300 dolardan 400 dolara çıkarılacağı ifade ediliyor.

Paket onay alırsa bu ek yardımın süresi Eylül'e kadar uzatılacak, tahliyeler durdurulacak evlere el konamayacak.

Geçen ay yürürlüğe giren uygulamayla Amerikan vatandaşlarına 600'er dolar veriliyordu.

Biden'ın önerdiği 1.400'er dolar yardımla ailelere yapılan yardım miktarı 2.000 dolara çıkmış olacak. Biden ayrıca saatlik asgari ücretin iki katına çıkarılarak 15 dolar olmasını önerdi.

Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisinin borç yükümü artıracak bu pakete itiraz etmesi bekleniyor. Ancak Demokratlar az farkla da olsa Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğa sahip.

Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?
Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var?

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralılar var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi
G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti         
11:29
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek         
09:50
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor         
09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu         
02:15
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 11:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinde neler var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei