Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor? - Son Dakika
BBC

Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor?

08.11.2020 03:07
Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor?, System.String[]

Joe Biden İngiltere'ye yabancı biri değil. Margaret Thatcher'dan bu yana her İngiltere başbakanıyla tanıştı.

Joe Biden İngiltere'ye yabancı biri değil. Margaret Thatcher'dan bu yana her İngiltere başbakanıyla tanıştı.

Ta ki Boris Johnson'a kadar.

Henüz Johnson ile tanışmamış Biden, onun hakkında " Donald Trump'ın fiziksel ve duygusal klonu" demişti.

İki siyasetçinin yönetim anlayışları arasında fark var.

Biden Brexit'e karşı çıkıyor.

Geçen ay İngiltere - ABD arasındaki olası bir ticaret anlaşmasının, Brexit'in Kuzey İrlanda'daki barışa zarar vermemesine bağlı olduğunu söylemişti.

Pek çok gözlemci, Biden'ın transatlantik ilişkileri onarmaya Londra'dan değil Paris ve Berlin'den başlayacağı düşüncesinde.

Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasının Biden'ın öncelikleri arasında olup olmadığı da tartışmalı bir konu.

Öte yandan Biden ile İngiliz hükümetinin uyuşan fikirleri de var: Rusya'ya karşı daha sert politikalar, İran'la nükleer anlaşmayı tekrar imzalama, karbon salımını azaltma.

Biden'ın başkanlığı uluslararası örgütlere daha fazla destek anlamına gelecek. Bunlara NATO ve Dünya Ticaret Örgütü de dahil.

İngiltere gibi müttefikleri, ABD'nin Çin'e karşı mücadelesine destek verme baskısı altında kalacaklardır.

Fakat Biden'ın öncelikleri kendi ülkesine dair olacak: Ülke dışında daha az askeri müdahale isteyen Biden için ABD ekonomisini düzeltmek de başka ülkelerle ticaret anlaşması yapmaktan daha öncelikli.

Biden dönemi ABD'nin geçmişte olduğu gibi küresel müdahalelerde bulunduğu bir dönem olmayabilir.

Fakat diplomasisi daha sakin, daha öngörülebilir ve muhtemelen daha az tweet içeren bir yapıda olacak.

Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor?

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Son Dakika Dünya Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor? - Son Dakika Dünya

BBC

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