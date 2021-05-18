Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık

Bugün bölgede yaşananların en güzel özeti, ABD Başkanı Biden'ın gençken yaptığı bir konuşmasında ortaya çıktı. Konuşmanın yer aldığı 30 saniyelik video kaydı, dikkat çeken detaylar barındırıyor.

"ASLA ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

İsrail'e olan bağlılığını en kalbi duygularıyla ifade eden ve yer yer coşkusundan sesini yükselten genç Biden, İsrail'e olan destekleri için asla özür dilemeyeceğini ifade ediyor.

"İSRAİL OLMASAYDI, BİZ İCAT ETMEK ZORUNDA KALIRDIK"

O gün yapılan destek ile İsrail'e hibe edilen 3 milyon Amerikan doları için "Hayatımızda harcadığımız en iyi para İsrail'e olan bu yatırımımızdır!" diyen Biden, konuşmasına şöyle devam ediyor: "Eğer Orta Doğu'da bir İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumamız için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık."