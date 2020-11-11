Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor

11.11.2020 07:57
Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yönetimlerini kimsenin engelleyemeyeceğini belirterek, Başkan Donald Trump'ın reddetmesine rağmen görevi devir almak için çalışmalarabaşladıklarını açıkladı.

46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yönetimlerini kimsenin engelleyemeyeceğini belirterek, Başkan Donald Trump'ın reddetmesine rağmen görevi devir almak için çalışmalara

başladıklarını açıkladı.

Wilmington'da yaptığı açıklamada potansiyel bakanları ve kabinesindeki diğer pozisyonlar için isimleri seçme aşamasında olduğunu belirten başkan Biden, Cumhuriyetçilerin zaferini kabul etmemesinin yapacaklarını engellemediğini belirtti. Daha önce Biden'ın başkanlığı devir alması ile ilgilenen geçiş ekibi, 500 kişilik uzman kadrosu hazırladığını belirterek isimlerin politikadan, uzay keşfine kadar farklı dallarda uzman olduğunu

dile getirdi. Takımların Federal uygulamalar hakkında bilgi toplayacağını da ifade eden ekip "Bu kabineyi yönetmeye hazırlamak ve ihtiyaçları olan bilgi ile donatmak için" dedi. Trump'ın haber alma ve güvenlik brifinglerinin seçilen yeni başkan ile paylaşma geleneğini seçimlerde hile olduğu iddiası ile ilgili itirazları nedeni ile uygulamaması ile ilgili olarak Biden "bugün ile 20 Ocak tarihleri arasında yapacaklarımız ile ilgili hemen hiç etkileri yok" dedi. Biden seçilen başkan olarak brifinglerin yardımcı olacağını belirtirken "Açıkça bizi herhangi bir şeyin yavaşlattığını düşünmüyorum" dedi. Biden ayrıca Trump'ın yarışın sonucunu kabul etmemesini bir utanç olarak gördüğünü ifade ederek Trump ile konuşmayı beklediğini de açıkladı. Biden ayrıca bugün Yüksek Mahkeme'de tartışılan sağlık konusuna da değinerek Obama Planı olarak da bilinen Ekonomik Sağlık Kanununu desteklediğini söyledi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Joe Biden'ın görevi devir alma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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