Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz - Son Dakika
Üye Girişi

Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz

21.05.2022 14:05

Yonhap'ta yer alan habere göre, Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağındaKuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.

"İŞ BİRLİĞİMİZ TÜM TEHDİTLERİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor. diye konuştu.

"GÖRÜŞMEMİZ, SAMİMİ VE İÇTEN OLMASINA BAĞLI"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı." dedi. Öte yandan, Washington'un, Çin ve Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı gönderme teklifinde bulunduğunu söyleyen Biden, ancak bu teklife yanıt alamadıklarını kaydetti.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin "özgür ve açık" kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı. Pasifik'teki demokrasiler arasında çok daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğuna değinen Biden, "Sadece askeri değil, ekonomik ve politik olarak açıdan da." ifadesini kullandı.
Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.

Biden'ın Asya'ya ilk ziyareti, ABD tarafından Çin'in bölgedeki artan etkisini dengelemek üzere kendisine yakın bölge ülkeleriyle ortak bölgesel platform oluşturma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. ABD, IPEF ile Hint-Pasifik'teki ortakları ile dijital ticaret, tedarik zinciri dayanaklılığı, altyapı, yeşil teknolojiler, vergi ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

YORUMLAR
500
Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı! ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement