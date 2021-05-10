Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı - Son Dakika

Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı

10.05.2021 11:02
Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Prens Harry'in de katıldığı, Jennifer Lopez'in sahne aldığı yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Prens Harry'in de katıldığı, Jennifer Lopez'in sahne aldığı yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede öne çıkan aşıya erişemeyen ülkeler için dünyada ünlü isimler bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra Prens Harry'nin katıldığı, Rock grubu Foo Fighters ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, Jennifer Lopez'in sahne aldığı konserin sunuculuğunu ise Selena Gomez üstlendi. 2 Mayıs'ta çekimi gerçekleştirilen konser Cumartesi günü ABC, CBS ve youtube üzerinden yayınlandı. Yoksul ülkelerin aşıya erişimi için düzenlenen Vax Live konseri ile 302 milyon dolar bağış toplandı. Ünlü isimler, "Dünyayı yeniden birleştir" sloganıyla bir araya geldiği konser sayesinde 26 milyon doz aşı temin etti.

Korona aşısı olanlar izleyebildi

SoFi Stadyumu'nda düzenlenen konserde Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn and David gibi isimler de özel konuşmacı olarak binlerce insana seslendi. Salgının başından bu yana California'nın güneyinde düzenlenen en kalabalık konser olan etkinliği stadyumda yalnızca aşı olanlar izleyebildi.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Jennifer Lopez, Prens Harry, Joe Biden, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Joe Biden, Prens Harry ve Jennifer Lopez'in katıldığı konserde 302 milyon bağış toplandı - Son Dakika Magazin


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