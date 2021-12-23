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Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı - Son Dakika

Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı

23.12.2021 09:15

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu iyi olursa 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığını söyledi. Joe Biden, planlanan 2024 seçimlerinde 81 yaşında olacak.

ABD'nin 79 yaşındaki başkanı Joe Biden, ABC kanalına bir röportaj verdi. Bu sırada Biden, yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya, "Ben kadere son derece saygı duyan bir insanım. Kader benim hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum." yanıtını verdi.

"NEDEN TRUMP'A KARŞI YARIŞMAYAYIM Kİ"

Sunucu David Moir'in eski ABD Başkanı Donald Trump ile tekrar yarışmak isteyip istemediğine ilişkin bir sorusunu ise Biden, "Neden aday olursa Trump'a karşı yarışmayayım ki. Bu yarışın beklentisini artırır." şeklinde yanıtladı.

SEÇİM ZAMANI 81 YAŞINDA OLACAK

Beyaz Saray daha önce de 2024'te 81 yaşında olacak Biden'ın yeniden başkan adayı olma niyeti olduğunu açıklamıştı.

Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı - Son Dakika


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