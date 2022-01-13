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Joel Pohjanpalo: "Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım" - Son Dakika

Joel Pohjanpalo: "Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım"

13.01.2022 19:03
Joel Pohjanpalo: "Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım"

Çaykur Rizespor'un golcüsü Joep Pohjanpalo, "Çok fazla gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar oluyor.

Çaykur Rizespor'un golcüsü Joep Pohjanpalo, "Çok fazla gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar oluyor. Bu yüzden benim de şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Çift kale maç ile devam eden antrenman taktik çalışmayla ile son buldu.

Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan golcü oyuncu Joel Pohjanpalo şehre ve Süper Lig'e uyum sağladığını dile getirerek, " Almanya'da benim oynadığım futbolda topla pek haşır neşir olmuyorsunuz. Daha çok bir dokunuş, iki dokunuş yapıp gol pozisyonuna giriyorsunuz. Fakat burada işler biraz daha farklı tabii. Burada daha çok topla buluşmanız lazım, daha çok boğuşmanız lazım. Buna alışma sürecim oldu. Tabii ki biz de pek fazla oyuna hükmeden bir takım değiliz. Top çok fazla bizde kalmıyor. Çok fazla gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar oluyor. Bu yüzden benim de şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım. Hem bu alışma sürecini Almanya'dan buraya gelişimi ve şehre uyum sağlama aşamasını bitirdiğimi düşünüyorum. Bunlarla beraber goller de geliyor. Son 5 maçta 5 gol attım. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder" dedi.

"BU ALDIĞIMIZ PUANLAR BİZE UMUT VERİYOR"

Ligin kalan haftalarında daha fazla gol kaydedebilmek için mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Pohjanpalo "Sezona kötü başladığımızı hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki kötü başladık devamı da kötü geldi. Hamza Hocamız geldikten sonra her şey değişti. Futbol olarak da geliştiğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarının son maçlarında içerideki maçlarda çok kuvvetliydik. İyi maçlar çıkardık, puanlarımızı topladık. Her zaman ilk yarılar biter ikinci yarılar başlar. Bizim için de bir umut olur. Bu aldığımız puanlar bize umut veriyor. Özellikle iç saha maçlarında her karşılaşmadan 3 puan alabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Kendimle alakalı konuya gelecek olursam Almanya'dan geldiğim için bazı şeyler benim için farklı. Bunlara alışma evremi geçtim. Türkiye'de şöyle bir durum da yaşanıyor; bazı maçlarda sizler de görüyorsunuz. Aynı anda 2-3 oyuncuyla boğuşmak zorunda kalabiliyorum. Tabii bu alışmak zorunda olduğunuz bir şey. Almanya'da bu bazen böyle olamayabiliyor. Hücumda oynayan arkadaşlarınız size daha yakın oluyor. Tek paslarla veya duvar paslarıyla işi çözebiliyorsunuz. Ama burada bazen sizden beklentiler yüksek oluyor. Beklentiler yüksek olsa da ben elimden geldiği kadar karşılayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü golleri nasıl attığınıza değil, kaç tane attığına bakılıyor günün sonunda. Bu attığınız gollerin takımınızın ligde kalmasına yarayıp yaramadığı dikkate alınıyor. Ben de alışabildiğim süre içerisinde bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Daha fazla alıştığım için de ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağımı düşünüyorum" şekline konuştu.

"ŞU ANDAKİ BULUNDUĞUMUZ POZİSYONDAN ACİLEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR!

Karagümrük deplasmanından 3 puan ile dönmek istediklerinin altını çizen Pohjanpalo, "Bulunduğumuz nokta itibariyle zaten bundan sonraki her maçımız çok önemli olacak. Şu andaki bulunduğumuz pozisyondan acilen kurtulmamız gerekiyor. O yüzden iki maçlık veya üç maçlık düşünmek yerine maç maç düşünmemiz gerekiyor. Yani tamamen konsantrasyonumuz İstanbul'daki Karagümrük maçına verildi. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Eğer yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek oradan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Tek düşündüğüm Karagümrük maçı. Az önce dediğim gibi bulunduğumuz konum itibariyle maçları tek tek düşünüp geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

Joel Pohjanpalo: Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım
Joel Pohjanpalo: Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım
Joel Pohjanpalo: Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım
Joel Pohjanpalo: Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım
Joel Pohjanpalo: Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım

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Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Rizespor, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Joel Pohjanpalo: "Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım" - Son Dakika
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