Joep Beving müzikseverlere online konser verdi - Son Dakika

Besteci ve müzisyen Joep Beving, canlı yayında sevilen şarkılarını hayranları için çaldı.

Geçen yıl "PSM Caz Festivali" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçının, yaklaşık 40 dakika süren performansı, Instagram ve Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.

Hollandalı piyanist, repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra bugün dinleyiciyle buluşan yeni parçası Solitude'a da yer verdi.

Amsterdam'daki bir konser mekanından gerçekleştirilen yayını, Zorlu PSM'nin Instagram ve Paradiso Amsterdam'ın YouTube hesabından takip eden dinleyiciler, çalınan eserlere ilişkin hayranlıklarını dile getiren yorumlar yaptı.