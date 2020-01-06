Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı - Son Dakika Spor

Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı

6 saat önce

"Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım"Ata SELÇUK / - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı, System.String[]

"Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım"

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.


Joffrey Lauvergne, Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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