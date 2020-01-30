JÖH'ler, Muş'tan deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

MUŞ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye gönderildi.

Muş'ta bugüne kadar PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı, bu kez depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Elazığ ve Malatya'ya görevlendirilen 180 JÖH personeli için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, uğurlamada yaptığı konuşmada, jandarmanın başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmadığını belirterek, "Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı , bugüne kadar Varto 'da, Malazgirt 'te terör örgütünün ana üslenme bölgesi, yuvası olan Şenyayla'da çok başarılı, çok etkin faaliyetlerde bulundunuz. Teröriste bir an olsun göz açtırmadınız. Muş bölgesinde terörü hemen hemen sıfır noktasında getirdiniz. Milletimiz sizinle gurur duymaktadır" diye konuştu.

Depremzedelere güvenlik desteği, yardımda bulunma ve birlikte olma görevinin Muş İl Jandarma Komutanlığı'na verildiğini belirten Albay Baykal, "Bugün aziz milletimiz sizlere, bizlere Elazığ'da, Malatya'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük yaralar alan vatandaşlarımıza güvenlik desteği, yardımda bulunma ve onlarla birlikte olma görevini vermiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak bu görevin bize verilmesi dolayısıyla büyük bir gurur duyuyoruz. Sizlerin bu görevi başarıyla yerine getireceğinize, Türk Jandarma teşkilatını başarıyla temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Gözünüz arkada kalmasın, burada bıraktığınız aileleriniz, evlatlarınız bizlere emanettir. Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı ve hayır dualarımızı ulaştırınız lütfen. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin, yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Amacımız bir nebzede olsa sıcaklığımızı, sıcaklığınızı orada zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir. Bu yolda yapacağınız her ufak hareket, milletimizin gönlünde önemli bir yer tutacaktır" diye konuştu.

Albay Baykal'ın konuşmasının ardından araçlara binen jandarma personelleri, Elazığ'a uğurlandı.