JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de - Son Dakika

JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de

6 saat önce

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Kırklareli'ne geldi.

JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de, System.String[]

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Kırklareli'ne geldi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Tırın bir bölümünde ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapılıyor.

Vatandaşlar tıra ilgi göstererek, bazı hediyelik eşyalardan ve kıyafetlerden satın aldı.

Tırdaki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfına bağışlanacağı belirtildi.

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı, yarın akşama kadar Kırklareli'de olacak.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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