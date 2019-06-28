Son Dakika Haberleri: JÖH VE JÖAK Tanıtım tırı Osmaniye'de
Son Dakika Güncel Haber

JÖH VE JÖAK Tanıtım tırı Osmaniye'de

2 saat önce

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Osmaniye'ye geldi.

JÖH VE JÖAK Tanıtım tırı Osmaniye'de, System.String[]
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Osmaniye'ye geldi.
Cumhuriyet Meydanında kurulan ürün satış tırının ilk gününde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timi de hazır bulundu.


Tırdaki dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken, stantta JÖH VE JÖAK ların kullandığı pusula, saat, künye, bileklik ile baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Standı ziyaret edenlere birlikler hakkında bilgi veren Osmaniye Özel Harekat Tabur Komutan Vekili Teğmen Hakan Petek, JÖH ve JÖAK timlerinin yüzde yüz hareket kabiliyetine sahip birlikler olduğunu ve her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabildiğini aktardı.
Jandarma timlerinin Amanoslarda teröristlerle mücadelesine etkin bir şekilde aralıksız devam ettiğini aktaran Petek, tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Jandarma, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: JÖH VE JÖAK Tanıtım tırı Osmaniye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]