JÖH ve JÖAK tanıtım tırına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel JÖH ve JÖAK tanıtım tırına yoğun ilgi - Son Dakika

JÖH ve JÖAK tanıtım tırına yoğun ilgi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı sahilde yoğun ilgi gördü.

JÖH ve JÖAK tanıtım tırına yoğun ilgi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı sahilde yoğun ilgi gördü.


Kuşadası sahilinde kurulan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı saat, künye, bileklik, mont ile tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Tıra yoğun ilgi gösteren Kuşadalı vatandaşlar, fotoğraf çekerek hediyelik eşyalar satın aldı. Tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfına bağışlandığı belirtildi. 4 Ocak'ta Ankara'dan çıkan tır 26 Ocak'ta Kuşadası'nda vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 31 Ocak Pazar gününe kadar sabah 10.30 ile 20.30 saatleri arasında Kuşadası'nda satışlarını sürdürecek olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırının, Kuşadası'ndan Manisa'nın Turgutlu ilçesine geçeceği bildirildi. - AYDIN

Jandarma, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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