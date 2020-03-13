JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun'da - Son Dakika

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun'da

6 saat önce

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Giresun'a geldi.

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun'da, System.String[]

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Giresun'a geldi.


Atatürk Meydanı'nda kurulan ürün satış tırının ilk gününde vatandaşlar ilgi gösterdi. Tırdaki dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken, stantta JÖH VE JÖAK 'ların kullandığı pusula, saat, künye, bileklik ile baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Standı ziyaret edenlere bilgi verilirken, satıştan elde edilen gelirlerin Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlandığı belirtildi. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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