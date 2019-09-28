Son Dakika Haberleri: Johan Elmander derbiyi tribünden izledi
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Johan Elmander derbiyi tribünden izledi

24 dakika önce

Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Johan Elmander derbiyi tribünden izledi, System.String[]

Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.


Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti. - İSTANBUL

Johan Elmander, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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