Johannesburg Belediye Başkanı Makhubo, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti ve finansal merkezi Johannesburg'un Belediye Başkanı Geoff Makhubo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Belediye Başkan Vekili Eunice Mgcina tarafından yapılan açıklamada, Makhubo'nun bugün Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Makhubo'nun vefatının ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Onun ölümü, son derece savunmasız olduğumuz bu ölümcül salgının yarattığı tehdidin açık bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Sözcüsü Pule Mabe de Makhubo'nun ölümünün şok edici bir gelişme olduğunu kaydederek, "Makhubo, apartheid yönetimine karşı mücadele etmiş başka bir neslin ferdiydi." ifadesini kullandı.

Makhubo, haziran ayının son haftasından beri Kovid-19 ile mücadele ediyordu.

Güney Afrika'da Kovid-19

Ülkede son haftalarda vakalarda yaşanan hızlı artış endişe yaratıyor.

Hükümet, artan vaka sayıları nedeniyle 27 Haziran'da Kovid-19 tedbirlerini 4'üncü seviyeye yükseltmişti.

Yeni tedbirler kapsamında ülkede alkol satışı ile her türlü sosyal, dini ve siyasi toplantılar yasaklanmıştı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 22 bin 443 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 157 bin 687'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 374 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 63 bin 873 olarak kayda geçti.