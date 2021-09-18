Johannesburg Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Belediye başkanı Jolidee Matongo trafik kazasında hayatını kaybetti.
News 24'ün haberinde, 10 Ağustos'ta göreve gelen Matango'nun, akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında öldüğü bildirildi.
Matango, selefi Geoff Makhubo'nun temmuz ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yeni belediye başkanı olarak atanmıştı.
46 yaşındaki Matongo, öğrencilik yıllarından beri iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinde (ANC) çeşitli görevlerde bulunuyordu.
Matongo, 8 yıl ANC'de Bölgesel İletişim Başkanı olarak görev almıştı.
Kaynak: AA
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