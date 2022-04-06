Johannesburg'da halk asayiş talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika
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Johannesburg'da halk asayiş talebiyle sokaklara döküldü

06.04.2022 23:20
Johannesburg'da halk asayiş talebiyle sokaklara döküldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un en yoksul semtlerinden Diepsloot'un sakinleri, son dönemde cinayet, hırsızlık ve tecavüz gibi suç vakalarının artması karşısında bölgede asayişin sağlanması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un en yoksul semtlerinden Diepsloot'un sakinleri, son dönemde cinayet, hırsızlık ve tecavüz gibi suç vakalarının artması karşısında bölgede asayişin sağlanması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Johannesburg, geçen yıl on binlerce tecavüz ve silahlı soygun vakasının yaşandığı, günde ortalama 65 kişinin cinayete kurban gittiği Güney Afrika'da en yüksek suç oranlarına sahip şehirlerden birisi.

Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Diepsloot semti ise Johannesburg'un en yüksek suç oranlarına sahip bölgelerinden.

Diepslot semti, aynı zamanda ülke genelinde tecavüz vakalarının en sık yaşandığı bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Geçen hafta sonunda burada işlenen 4 cinayet, Diepslot sakinlerini asayişin sağlanması talebiyle harekete geçirdi.

Emniyet güçlerinin süregelen asayiş sorununa acil müdahale etmesi talebiyle sokaklara dökülen göstericiler, bölgedeki birçok yolu taşlar ve yanan lastiklerle trafiğe kapattı.

Polis Bakanı Bheki Cele, yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren Diepsloot'ta daha fazla sayıda polisin konuşlandırılacağını bildirdi.

Ulusal polis sözcüsü Brigadier Brenda Muridili ise Diepsloot sakinlerinin geçen yıl aralıktan beri bölgedeki cinayetlerdeki artıştan endişe duyduklarına dair raporların mevcut olduğunu açıkladı.

Göstericiler artan suç oranlarından kaçak göçmenleri sorumlu tutuyor

Devlet televizyonu SABC'ye konuşan bir gösterici, artan suç vakalarından belgesiz göçmenleri sorumlu tuttuklarını belirterek, bu kişilerin parmak izlerinin tespitinin dahi imkansız olduğunu ifade etti.

Geçen ay, Johannesburg'un yüksek yoksulluk ve suç oranlarıyla meşhur bir başka bölgesi Alexandra'da göçmen karşıtı Dudula Hareketi üyeleriyle Afrikalı göçmenler arasında yaşanan olaylarda bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Son dönemde göçmen karşıtı gösteriler ülke kamuoyunda sıklıkla yer buluyor.

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Güney Afrika, Asayiş, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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