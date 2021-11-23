Johannesburg'da ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi Demokratik İttifakın (DA) adayı Mpho Phalatse, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un ilk kadın belediye başkanı oldu.

Belediye meclisinde düzenlenen başkanlık seçiminde, DA adayı Phalatse 265 oydan 144'ünü kazanarak kentin belediye başkanlığına seçildi.

Phalatse, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg kentinin ilk kadın belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Ülkede 1 Kasım'da yapılan yerel seçimlerin sonucunda, Johannesburg belediye meclisinde hiçbir siyasi parti çoğunluğu sağlayamamıştı.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile ana muhalefetteki DA'nın kentin belediye başkanlığı için muhalefet partileri Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ve ActionSA ile koalisyon girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Buna rağmen, belediye meclisindeki başkanlık seçiminde muhalefet partileri ANC'ye karşı DA'dan yana oy kullandı.