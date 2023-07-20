Güney Afrika'da feci patlama! Yolun adeta ikiye yarıldığı olayda, ölü ve çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da feci patlama! Yolun adeta ikiye yarıldığı olayda, ölü ve çok sayıda yaralı var

21.07.2023 10:07

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da işlek bir caddede patlama yaşandı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi ise yaralandı. Vahim olayda ayrıca, yol boydan boya yarılırken 34 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34 araçta da hasar meydana geldi.

Güney Afrika'da şiddetli patlama! Yol yarıldı, ölü ve yaralılar var

YOL BOYDAN BOYA YARILDI

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'da şiddetli patlama! Yol yarıldı, ölü ve yaralılar var

DEPREM SANDILAR

Yolda oluşan yarıklar sonucu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi. Güney Afrikalı yetkililer, patlamada yaralanan 12 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü ederken görgü tanıkları, şiddetli bir deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da şiddetli patlama! Yol yarıldı, ölü ve yaralılar var
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Güney Afrika, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da feci patlama! Yolun adeta ikiye yarıldığı olayda, ölü ve çok sayıda yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fenerbahçe'ye tomarla para kazandırıp gidiyor! Bakın sarı-lacivertli ekip Szalai transferinden ne kadar kazanacak
09:34 Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
09:29 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babasından sert yanıt: Annesinin genlerini almış
09:24 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babası konuştu: Annesinin genlerini almış
09:02 Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi
08:57 Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
08:49 Gizli görüşmenin basına sızdırılmasının ardından İmamoğlu her şeyi göze aldı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:44 Gizli görüşmenin ifşa olmasının ardından İmamoğlu gemileri yaktı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:42 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
08:38 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 10:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da feci patlama! Yolun adeta ikiye yarıldığı olayda, ölü ve çok sayıda yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement