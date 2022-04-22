JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir - Son Dakika
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JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir

22.04.2022 11:42

Afrika'nın en iyi üniversitelerinden Witswatersrand Üniversitesi Küresel Değişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Afrika'nın en iyi üniversitelerinden Witswatersrand Üniversitesi Küresel Değişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colleen Vogel, 11 Nisan'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine neden olan şiddetli yağmurların, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini bildirdi.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti ve çevresinde, geçen hafta başında ülkede son 35 yılın en şiddetli sel felaketi yaşandı.

Metrekareye düşen yağış miktarının 300 milimetreyi geçtiği bu kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar en az 448 kişi hayatını kaybetti. 40 binden fazla kişinin evlerinden olduğu selin yarattığı maddi yıkımın değeri ise milyarlarca lirayı buldu.

Buna ülkenin en önemli limanı ve lojistik merkezi Durban Limanı'nın hasar görmesi nedeniyle ürün tedarik zincirinin riske girmesi eklenince, ülke ulusal afet durumuna gitti.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir
JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir
JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir
JOHANNESBURG - Güney Afrika'daki sel felaketinin şiddeti, iklim değişikliğiyle bağlantılı olabilir

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Kaynak: AA

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