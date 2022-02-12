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JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor - Son Dakika

JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor

12.02.2022 18:23

Afrika Birliğinin (AfB), yerel dillerden Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul etmesini sevinçle karşılayan Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliğinde resmi çalışma dili olarak daha fazla temsil edilmesini istiyor.

Afrika Birliğinin (AfB), yerel dillerden Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul etmesini sevinçle karşılayan Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliğinde resmi çalışma dili olarak daha fazla temsil edilmesini istiyor.

Dil sayısı bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Afrika kıtasında, yaklaşık 2 bine yakın dil ve lehçe konuşuluyor.

Buna rağmen kıtanın büyük bölümünde İngilizce, Fransızca ve Portekizce gibi dönemin sömürgeci Avrupa güçlerinden miras kalan diller resmi dil olarak konuşuluyor.

Güney Afrika ise Zimbabve ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla resmi dile sahip ülkeler listesinde 3. sırada yer alıyor.

Ülkede, Afrikaans, Zuluca, Svatice, Xhosaca, Tsongoca, Vendaca, Tsvanaca, Sothoca, Kuzey Sothoca, Güney Ndebelece ve İngilizce olmak üzere 11 resmi dil bulunuyor.

Güney Afrikalı Erica Wright ve Ismael Kader, AfB'nin Svahilece kararına ve ülkedeki yerel dillerin gelecekte Birlikte temsiline ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Afrika Birliği'nin listesinde daha fazla yerel Afrika dilinin temsil edilmesi gerekiyor"

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg sakini Wright, "Svahilicenin Afrika Birliği'nin resmi yazışma dillerinden biri ilan edilmesi harika ancak Afrika Birliği'nde daha fazla yerel dilin temsil edilmesi gerek." dedi.

Wright, ülkesinin Afrika Birliği'nin en önemli ekonomik ve kültürel katılımcılarından biri olduğuna dikkati çekerek "Güney Afrika'nın yerel dillerinden birinin mutlaka Birliğin resmi çalışma dillerinden biri olarak temsil edilmesini isteriz." ifadesini kullandı.

Zuluca, Xhosaca ve Afrikaans dilinin ülkede en çok konuşulan yerel diller olduğunu aktaran Wright, ülkede 7 milyondan fazla insanın konuştuğu yerel Afrikaans diline de değindi.

Wright, Felemenkçe, Portekizce, Malay ve Bantu dillerinden ögelerin birleşiminden oluşan bir "kreol dil" olduğunu belirterek "İlginç şekilde Afrikaans dilinin ilk yazıya döküldüğü alfabenin Arap alfabesi olduğunu görüyoruz. O zamanlar Cape Malay Müslüman öğrenciler için ilk kez yazıya dökülmüş." diye konuştu.

"Bir Güney Afrikalı olarak, ülkemizin yerel dillerinden birini de Afrika Birliği'nin çalışma dillerinden biri olmasını isteriz"

Johannesburg Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisi Ismael Kader de Afrika Birliği'nin Svahilice kararını sevindirici bulduklarını belirterek "Bir Güney Afrikalı olarak, ülkemizin yerel dillerinden birinin de Afrika Birliği'nin çalışma dillerinden biri olmasını isteriz." dedi.

Kader, ana dili Svatice'nin Güney Afrika ve Esvatini Krallığı'nda konuşulan bir dil olduğunu aktararak "Svatice aslında Zulucayla büyük benzerlikler taşıyor. Aynı kelimeler sadece başka telaffuzla okunuyor." ifadelerini kullandı.

Zuluca'nın ise ülkede en yaygın konuşulan yerel dil olduğuna dikkati çeken Kader, bu dilin Afrika Birliği'nde temsil edilmek içinde uygun bir yer olduğunu kaydetti.

JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor

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Güney Afrika, Johannesburg, İngilizce, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yerel dillerin Afrika Birliği'nde daha fazla temsil edilmesini istiyor - Son Dakika


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