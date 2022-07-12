Dünya genelinde 62 bin büyük ve küçükbaş kurban hissesini ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştıran İHH, Kurban Bayramı faaliyeti kapsamında Güney Afrika ve Esvatini'de toplam 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan kesti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Johannesburg, Güney Afrika, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › JOHANNESBURG - İHH, Kurban Bayramı'nda Güney Afrikalı ve Esvatinili Müslümanların yüzünü güldürdü - Son Dakika

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