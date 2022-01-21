Üye Girişi
JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında - Son Dakika

JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında

21.01.2022 22:28

Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca örgüte bağlı bir camiye nakledilen cenazesi, 11 yıl aradan sonra asıl mezarına geri geldi.

Osmanlı'nın Güney Afrika'daki son Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in 2011'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca örgüte bağlı bir camiye nakledilen cenazesi, 11 yıl aradan sonra asıl mezarına geri geldi.

Ailesinin ve Türkiye'nin 4 yıllık zorlu hukuk mücadelesinin ardından Mehmet Remzi Bey'in cenazesinin 18 Ocak'ta Johannesburg'daki ilk mezar yerine defnedilmesi, hakkında sınırlı bilgi sahibi olunan bu Osmanlı diplomatının trajik yaşam öyküsünü tekrar gündeme taşıdı.

Mehmet Remzi Bey'in torunu Mignon Juliette Gatcke, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve "mezar yeri davasının" avukatı Ismael Ayub, Mehmet Remzi Bey'in hayatını, ailesinin akıbetini ve dava sürecini AA muhabirine anlattı.

"Büyükbabam nihayetinde huzur içinde uyuyabilecek"

Gatcke, büyükbabasının Mehmet Remzi Bey isminde bir Türk diplomatı olduğunu 10 yaşındayken babaannesi Helene Hanım'dan öğrendiğini belirterek "Babam, babası hakkında pek bir şey anlatmamıştı. Zaten babası öldüğünde küçük yaşta bir çocukmuş." dedi.

Helene Hanım'ın eşinin cenazesini İstanbul'a taşıma çabalarının savaş şartlarında sonuçsuz kaldığını ifade eden Gatcke, ailenin sonrasında Mehmet Remzi Bey'den kalan bazı eşyalarla birlikte Cape Town'a taşındığını aktardı.

Gatcke, büyükannesinin büyük babası hakkındaki hikayeleri çoğunlukla "en sevgili torun" olan ablasına anlattığını belirterek "Ablam Helene de bu konuda araştırmalar yapmıştı ama maalesef kendisi alzaymıra yakalandı." ifadesini kullandı.

Büyükbabası Mehmet Remzi Bey'in mezarına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gatcke, "Büyükbabam nihayetinde huzur içinde uyuyabilecek" diye konuştu.

Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde dönüm noktası

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş da 1869'da İstanbul'da doğan Mehmet Remzi Bey'in Kerç, Batum, Tahran, Tiflis ve Sofya'da çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, deneyimli bir hariciyeci olduğunu ve 1914'te Osmanlı'nın Johannesburg Başkonsolosu olarak atandığını belirtti.

Aynı yıl patlak veren 1. Dünya Savaşı sırasında Güney Afrika'ya hakim olan sömürge güçleri tarafından hapse atıldığını ve 1916 yılında hayatını kaybettikten sonra bölge Müslümanları tarafından Braamfontein'daki şimdiki mezar yerine defnedildiğini kaydetti.

Büyükelçilik olarak Mehmet Remzi Bey'in hayatı ve ölümü hakkında daha fazla detaya ulaşmak ve hem Türk halkına hem de Güney Afrikalılara anlatmak için çeşitli konferanslar ve etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Kandaş, "Ayrıca Mehmet Remzi Bey'in şanına yakışacak bir mezar yeri, ufak bir anıt mezar yaptırmayı düşünüyoruz." dedi.

Kandaş, Mehmet Remzi Bey'in FETÖ mensuplarınca 2011 yılında sahte evraklar düzenlenerek örgüte bağlı bir caminin avlusuna nakledilen mezarının, eski yerine 4 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından kavuşturulduğunu belirtti. Kandaş, şöyle devam etti:

"Mezar yerinin taşınması Türkiye-Güney Afrika ilişkileri için bir dönüm noktasıdır. Güney Afrika makamlarına hukukun üstünlüğünü korudukları ve her türlü işlemde kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyoruz"

Mezar davası süreci

Avukat Ayub, 4 yıl önce üstlendiği Mehmet Remzi Bey'in mezar yeri davasında, Türk Büyükelçiliğinin de desteğiyle kapsamlı araştırmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu araştırmalar neticesinde FETÖ üyelerinin mezarı kendi camilerine taşımak için sahte evraklar düzenleyerek Güney Afrika makamlarını yanılttığını belirlediklerini aktaran Ayub, "Türk vatandaşı iki kişiyi bu sahte evraklarla Mehmet Remzi Bey'in torunuymuş gibi gösterip mezarın taşınma iznini almışlar." diye konuştu.

Ayub, Büyükelçiliğin yardımıyla Mehmet Remzi Bey'in torunları olduğu iddia edilen iki kişiye ulaştıklarında, bu kişilerin durumdan habersiz olduklarını ve imzalarının da evraklardakilerle uyuşmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine Mehmet Remiz Bey'in Güney Afrika'nın East London kentinde yaşayan ve mezar naklinden habersiz olan gerçek torunları Helene ve Mignon'a ulaştıklarını ifade eden Ayub, burada gerçek torunlarından Mehmet Remzi Bey'e ait yüzlerce dokümanın kopyasını elde ettiğini kaydetti.

Ayub, bu belgeler ve şahitlerin ifadeleri sayesinde mahkemeye bu mezar taşınma olayının hukuk dışı olduğunu ispatladıklarını aktararak "Bütün bunlar zaman alan zor bir süreçti ama davayı kazandık. Nihayetinde Johannesburg Yüksek Mahkemesi, cenazenin eski yerine taşınmasına hükmetti." dedi.

JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında
JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında
JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında

YORUMLAR
500

Mehmet Remzi, Güney Afrika, Johannesburg, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında - Son Dakika


İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
00:33 OHAL Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı
00:29 Emekli ve memurların beklediği haber geldi! Zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, Türkçe'yi sevdi! Bu kez Cem Yılmaz esprisiyle gündemde
00:06 Acı içindeki seslere koşan adam, karı kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu
00:03 Kulisleri hareketlendiren görüşmede ne konuşuldu? Davutoğlu'ndan ittifak mesajı: Alternatifleri konuştuk
23:41 Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 05:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: JOHANNESBURG - Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı 11 yıl sonra yeniden eski mezarında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement