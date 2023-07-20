Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı - Son Dakika
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Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı

20.07.2023 10:53

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta Bree Caddesi'nde meydana gelen patlamada, caddenin altından geçen bir doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alındı ve patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'ta meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğal gaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Lesufi, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 48 kişiden 12'sinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, Gauteng, Güncel, Son Dakika

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