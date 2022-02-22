Üye Girişi
JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor - Son Dakika

JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor

22.02.2022 12:50

Avrupa ve Asya'nın zorlu rotalarında motosikletiyle daha önce on binlerce kilometre yol katetmiş Türk gezgin ve akademisyen Asil Özbay, "Bir kadının gözünden Afrika" belgesel projesi kapsamında motosikletiyle tek başına Afrika ülkelerini turluyor.

Avrupa ve Asya'nın zorlu rotalarında motosikletiyle daha önce on binlerce kilometre yol katetmiş Türk gezgin ve akademisyen Asil Özbay, "Bir kadının gözünden Afrika" belgesel projesi kapsamında motosikletiyle tek başına Afrika ülkelerini turluyor.

Haziran 2021'de Kenya'dan başladığı yolculuğunda şimdiye kadar motosikletiyle kıtanın doğusundan güney ucuna çok sayıda ülkeyi dolaşan Özbay'ın sıradaki rotasında, Afrika'nın güney Atlantik kıyılarındaki ülkeler yer alıyor.

Özbay, bu seyahatinde daha öncekilerde olduğu gibi tüm yol serüvenini sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşmaya devam ederken, bu süreçte çektiği görsellerle Afrika'yı Türk kadınının gözünden anlatacak bir belgesel hazırlamayı planlıyor.

Aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Özbay, bu yolculuk vasıtasıyla Afrika ile Türkiye arasındaki akademik bağların güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor
JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor
JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor

YORUMLAR
500
JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor

Belgesel, Afrika, Asya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:54 Rusya'nın bu bölgelere neden bu kadar değer verdiği anlaşıldı! İlk sebep dördüncü büyük maden alanı
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement