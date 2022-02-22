JOHANNESBURG - Türk kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay, motosikletiyle tek başına Afrika'yı turluyor - Son Dakika

Avrupa ve Asya'nın zorlu rotalarında motosikletiyle daha önce on binlerce kilometre yol katetmiş Türk gezgin ve akademisyen Asil Özbay, "Bir kadının gözünden Afrika" belgesel projesi kapsamında motosikletiyle tek başına Afrika ülkelerini turluyor.

Haziran 2021'de Kenya'dan başladığı yolculuğunda şimdiye kadar motosikletiyle kıtanın doğusundan güney ucuna çok sayıda ülkeyi dolaşan Özbay'ın sıradaki rotasında, Afrika'nın güney Atlantik kıyılarındaki ülkeler yer alıyor.

Özbay, bu seyahatinde daha öncekilerde olduğu gibi tüm yol serüvenini sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşmaya devam ederken, bu süreçte çektiği görsellerle Afrika'yı Türk kadınının gözünden anlatacak bir belgesel hazırlamayı planlıyor.

Aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Özbay, bu yolculuk vasıtasıyla Afrika ile Türkiye arasındaki akademik bağların güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.