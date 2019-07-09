John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te
34 dakika önce
- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar John Bailey ile röportaj Carol Littleton ile röportaj KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:57 Kaynak: AA
- John Bailey
ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar
John Bailey ile röportaj
Carol Littleton ile röportaj
KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü ziyaret etti.
Cüneyt Özdemir ve Atilla Taş arasında gerginlik: Ortalığı velveleye verme Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş