Son Dakika Haberleri: John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te
Son Dakika Güncel Haber

John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te

34 dakika önce

- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar John Bailey ile röportaj Carol Littleton ile röportaj KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T.

John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te, System.String[]
John Bailey, Güncel
- John Bailey ve eşinin Çatalhöyük gezisinden detaylar
John Bailey ile röportaj
Carol Littleton ile röportaj
KONYA - Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir ve Atilla Taş arasında gerginlik: Ortalığı velveleye verme Yurt dışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: John Bailey ve eşi Çatalhöyük'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]