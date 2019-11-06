Son Dakika Haberleri: John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey
Son Dakika Dünya John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey

John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey

7 saat önce

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit'i 'savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey' olarak tanımladı.

John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey, System.String[]

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit'i 'savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey' olarak tanımladı.

Bercow, Londra'da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:

"Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit'in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum."

Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit'in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit 'dramasının' yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.

Bercow, Avam Kamarası'nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow'un yerini Lindsay Hoyle almıştı.


İngiltere, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de parlamento feshedildi
Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 01:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]