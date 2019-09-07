Son Dakika Haberleri: John bolton, adrian darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı
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John bolton, adrian darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

43 dakika önce

John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı.

John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

John Bolton, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
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