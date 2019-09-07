John bolton, adrian darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı
43 dakika önce
John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı
Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor FSM'de polis operasyon düzenledi, Edirne istikametinde trafik durdu Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler