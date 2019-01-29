Son Dakika Haberleri: John Bolton'la Suriye'yi Görüştü

John Bolton'la Suriye'yi Görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton ile telefon görüşmesi yaptı.

John Bolton'la Suriye'yi Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı. Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı. Bölgesel konuların yanı sıra ABD ve Türkiye ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği telefon konuşmasında iki ülkenin terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemi vurgulandı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da görüşmede gündeme geldi."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Suriye, Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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