John Bolton'la Suriye'yi Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı
Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede Türkiye
Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı. Ağırlıklı olarak Suriye
'de yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç
yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı. Bölgesel konuların yanı sıra ABD ve Türkiye ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği telefon konuşmasında iki ülkenin terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemi vurgulandı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da görüşmede gündeme geldi."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:46 Kaynak: İHA
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