John Bolton Türkiye'den Ayrıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.





Türk yetkililerle görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya gelen Bolton ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.



Bolton'a ziyareti sırasında, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de eşlik etti.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün sabah saatlerinden bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Ankara'dan önce İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.



Dunford ile Jeffrey'nin bir süre daha Ankara'da kalarak görüşmelere devam etmeleri bekleniyor.

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