John Bolton'un kriz çıkaran ilk kitaba Rusya'dan ilk yorum: Abartmayın - Son Dakika

John Bolton'un kriz çıkaran ilk kitaba Rusya'dan ilk yorum: Abartmayın

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı ABD'yi karıştırmaya devam ederken, Rusya'dan kitapla ilgili ilk yorum geldi.

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı ABD'yi karıştırmaya devam ederken, Rusya'dan kitapla ilgili ilk yorum geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, kitapla ilgili okuyuculara " Bu tarz kitapların güvenilirliliğini abartmayın" çağrısında bulundu.

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ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı ABD'yi meşgul etmeyi sürdürüyor. Rusya'dan Bolton'un kitabına ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, kitapla ilgili okuyuculara "abartmayın" çağrısında bulundu. Peskov, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yayımlanan "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı için okuyuculara "abartmayın" çağrısında bulundu.

"BU TARZ KİTAPLARIN GÜVENİLİRLİLİĞİNİ ABARTMAYIN"

Peskov, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın çok tartışılan ve bugün yayımlanan  "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı için, "Bu tarz yayınların güvenilirliğini ve önemini abartmayın" açıklamasında bulundu. ABD mahkemesi, Beyaz Saray'ın "gizli bilgileri ortaya çıkarabileceği" endişesi nedeniyle karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın kitabının yayımlanmasına izin vermişti.

TRUMP, BOLTON'I YALANCILIKLA SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, "Bolton bir yalancı. Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor. Aslında hiç çok sevilen ve saygı duyulan biri olmamıştı. Tanıdıkça hepimizin ona olan saygısı daha da azaldı. Ben şahsen onun deli olduğunu düşündüm" açıklaması yapmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, John Bolton, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya John Bolton'un kriz çıkaran ilk kitaba Rusya'dan ilk yorum: Abartmayın - Son Dakika Dünya

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