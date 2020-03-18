John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama! - Son Dakika Spor

John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama!

6 saat önce

Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum.

John Obi Mikel'den ayrılık sonrası ilk açıklama!, System.String[]

Nijeryalı futbolcu açıklamasında şu sözlere yer verdi


"Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibim, sağlık ekibim ve malzemecim Ayatabi'ye teşekkür etmek istiyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumamız gerekiyor. "


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:36 

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