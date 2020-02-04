John Obi Mikel'den ırkçılık paylaşımı!

Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yaşandığı iddia edilen ırkçı saldırılara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nijeryalı futbolcu, "Hepimiz biriz ve eşitiz. Bu sadece günün sonunda biten bir oyun." ifadelerini kullandı.



John Obi Mikel'in paylaşımını beğenenler arasında Mbaya Diagne'nin de olması dikkatlerden kaçmadı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Karşılaşma sonrasında yaşanan gerginliğe ilişkin Hürriyet'e konuşan Emre Belözoğlu, "olumsuz bir diyalog yaşamadım" demişti.



"Bazı takım arkadaşlarım karşılaşma bitince sahada kaldılar. Onlara doğru koşan Trabzonsporlu bazı futbolcular olduğunu görünce yanlarına gittim. Bir kaptan, bir ağabey olarak orada yapmam gerekeni yaptım. Aralarına girip gerilim olmasını önledim, tarafları ayırıp soyunma odasına gitmelerini sağladım. Ben hiçbir rakip futboluyla herhangi bir olumsuz diyalog yaşamadım."