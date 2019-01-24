Son Dakika Haberleri: John Obi Mikel Middlesbrough'da

John Obi Mikel Middlesbrough'da

1 saat önce

İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak Çin ekibi Tienjin Teda'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'i renklerine bağladığını açıkladı.

John Obi Mikel Middlesbrough'da, System.String[]
İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak Çin ekibi Tienjin Teda'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'i renklerine bağladığını açıkladı. İngiltere Championship'te mücadele eden Middlesbrough, Premier Lig için kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Chelsea'de de görev yapmış olan Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Middlesbrough resmi sosyal medya hesabından 31 yaşındaki futbolcunun Middlesbrough formasıyla fotoğrafı paylaşılırken, deneyimli futbolcu ile sözleşme imzalandığı dile getirildi. Mikel, son olarak 2 sezon forma giydiği Tienjin Teda'da 31 maça çıkarak 2 gol ile takımına katkı yapmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı

Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçeli Ömer'in Peşinde Kaybolan Futbolcu Emiliano Sala'nın Eski Kız Arkadaşından Yürek Yakan Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:08:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: John Obi Mikel Middlesbrough'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]