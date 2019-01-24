John Obi Mikel Middlesbrough'da
1 saat önce
İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough, son olarak Çin ekibi Tienjin Teda'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'i renklerine bağladığını açıkladı.
İngiltere
Championship ekiplerinden Middlesbrough
, son olarak Çin
ekibi Tienjin Teda'da forma giymiş olan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel
'i renklerine bağladığını açıkladı. İngiltere Championship'te mücadele eden Middlesbrough, Premier Lig için kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Chelsea
'de de görev yapmış olan Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Middlesbrough resmi sosyal medya hesabından 31 yaşındaki futbolcunun Middlesbrough formasıyla fotoğrafı paylaşılırken, deneyimli futbolcu ile sözleşme imzalandığı dile getirildi. Mikel, son olarak 2 sezon forma giydiği Tienjin Teda'da 31 maça çıkarak 2 gol ile takımına katkı yapmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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