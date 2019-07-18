John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı
1 saat önce
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:37 Kaynak: AA
'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel
, milli takım kariyerini noktaladı.
Mikel, Instagram
hesabından yaptığı açıklamada, Mısır
'da düzenlenen 2019 Afrika
Uluslar Kupası'nı 3'üncü bitiren Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.
88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea
, Tianjin TEDA ve Middlesbrough
'da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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