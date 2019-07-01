Son Dakika Haberleri: John Obi'nin En İyisi Chelsea'de
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John Obi'nin En İyisi Chelsea'de

14 dakika önce

Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca eski Chelsea orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in en iyilerini inceleyin. Nijeryalı, 2006 ve 2017 yılları arasında kulüp için 249 görünüm yaptı.

Stamford Bridge'de kaldığı süre boyunca eski Chelsea orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in en iyilerini inceleyin. Nijeryalı, 2006 ve 2017 yılları arasında kulüp için 249 görünüm yaptı.
John Obi'nin En İyisi Chelsea'de
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06 
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