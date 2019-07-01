Son Dakika Haberleri: John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu
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John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu

1 saat önce

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, bordo-mavili kulübün 130.yabancı oyuncusu oldu.

John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu, System.String[]
Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, bordo-mavili kulübün 130.yabancı oyuncusu oldu. Bordo-mavili kulüp 52 yıllık tarihinde 130 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti. John Obi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de altıncı yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amir, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme, Ekunban'nı transfer etmişti.
BREZİLYALILAR İLK SIRADA Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan 7'şer, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Ukrayna, Bosna Hersek, Arjantin ve Çek Cumhuriyetin'den 4'er, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda ,Karadağ, Güney Kore ve İran'dan 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan 1'er futbolcu transfer etti.
GÜNCEL KADRODA YABANCI SAYISI 10 OLDU Trabzonspor, John Obi, transferiyle takımdaki yabancı sayısını 10 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Zargo Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi ve Anthony Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan Vahid Amiri ve Hosseini bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan yabancı isimler oldu.
NİJERYA'DAN 5 OYUNCU Trabzonspor John Obi transferiyle birlikte bugüne kadar Nijerya'dan 5 oyuncu kadrosuna kattı. Bordo-mavili takımda Augustine James ve Isaac Promise daha önceki sezonlarda forma giyerken Onazi, Nwakaeme ve John Obi mevcut kadroda yer alan isimler oldu.
(Gökmen Şahin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
John Obi Mikel, Trabzonspor, Kolo Toure, Nijerya, Güncel
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