John Obi Trabzonspor'un 130. yabancısı oldu

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, bordo-mavili kulübün 130.yabancı oyuncusu oldu.

Bordo-mavili kulüp 52 yıllık tarihinde 130 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti. John Obi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de altıncı yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amir, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme, Ekunban'nı transfer etmişti.

Brezilyalılar ilk sırada

Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan 7'şer, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya'dan 5 oyuncu renklerine bağladı. Trabzonspor, Ukrayna, Bosna Hersek, Arjantin ve Çek Cumhuriyetin'den 4'er, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda ,Karadağ, Güney Kore ve İran'dan 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan 1'er futbolcu transfer etti.

Güncel kadroda yabancı sayısı 10 oldu

Trabzonspor, John Obi, transferiyle takımdaki yabancı sayısını 10 oldu. Arjantin'den Sosa, Senegal'den Zargo Toure, Gana'dan Ekuban, Nijerya'dan Onazi ve Anthony Nwakaeme, Portekiz'den Pereira, Çekya'dan Novak, İran'dan Vahid Amiri ve Hosseini bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan yabancı isimler oldu.

Nijerya'dan 5 oyuncu

Trabzonspor John Obi transferiyle birlikte bugüne kadar Nijerya'dan 5 oyuncu kadrosuna kattı. Bordo-mavili takımda Augustine James ve Isaac Promise daha önceki sezonlarda forma giyerken Onazi, Nwakaeme ve John Obi mevcut kadroda yer alan isimler oldu. - TRABZON