John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi - Son Dakika

Medyum João Teixeira de Faria mucize gerçekleştirdiği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Ta ki kurbanlar ve savcılar, onun korkunç tacizlerini ifşa edene kadar...
Yönetmen: Candé Salles
Senaryo: Edna Gomes
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: The Crimes of a Spiritual Healer
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Brezilya
Orijinal Dili: Portekizce
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 25.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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