John of God: Şifacının Gerçek Yüzü Filmi - Son Dakika

Medyum João Teixeira de Faria mucize gerçekleştirdiği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Ta ki kurbanlar ve savcılar, onun korkunç tacizlerini ifşa edene kadar...

Yönetmen: Candé Salles

Senaryo: Edna Gomes

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: The Crimes of a Spiritual Healer

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Brezilya

Orijinal Dili: Portekizce

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 25.08.2021

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