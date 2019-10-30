Son Dakika Haberleri: John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol
Son Dakika Spor John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol

John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol

1 saat önce

Chelsea efsanesi John Terry Maviler'le birçok önemli zafere ve kupaya uzandı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğiyle de öne çıkan Terry'nin Birmingham, Barcelona ve Wigan gibi rakiplere karşı attığı en güzel beş golünü izliyoruz.

Chelsea efsanesi John Terry Maviler'le birçok önemli zafere ve kupaya uzandı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğiyle de öne çıkan Terry'nin Birmingham, Barcelona ve Wigan gibi rakiplere karşı attığı en güzel beş golünü izliyoruz.

John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol

John Terry, Barcelona, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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