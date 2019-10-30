John Terry'nin Chelsea'de Attığı En İyi 5 Gol
1 saat önce
Chelsea efsanesi John Terry Maviler'le birçok önemli zafere ve kupaya uzandı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğiyle de öne çıkan Terry'nin Birmingham, Barcelona ve Wigan gibi rakiplere karşı attığı en güzel beş golünü izliyoruz.
Chelsea efsanesi John Terry Maviler'le birçok önemli zafere ve kupaya uzandı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğiyle de öne çıkan Terry'nin Birmingham, Barcelona ve Wigan gibi rakiplere karşı attığı en güzel beş golünü izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim