Son Dakika Haberleri: John Wall Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı

John Wall Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı

31 dakika önce

Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.

John Wall Evinde Düşüp Yeniden Sakatlandı, System.String[]
Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, evinde kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Bir operasyon daha geçirecek 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşmasının, bir yıl süreceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:07 Kaynak: AA

basketbol, Washington Wizards, Spor
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