John Wick 3: Parabellum Fragmanı Yayınlandı
1 saat önce
Serinin Beklenen Filmi, John Wick 3: Parabellum fragmanı yayınlandı Sıra dışı intikam senaryosu ile kendine hayran bıraktıran John Wick serisi, üç yıl aradan sonra beyaz perdeye Parabellum ile geri dönüyor.
Serinin Beklenen Filmi, John Wick
3: Parabellum fragmanı yayınlandı
Sıra dışı intikam senaryosu ile kendine hayran bıraktıran John Wick serisi, üç yıl aradan sonra beyaz perdeye Parabellum ile geri dönüyor. 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek olan John Wick 3: Parabellum fragmanı yayınlandı.
John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019 Movie) Official Trailer – Keanu Reeves
, Halle Berry
John Wick: Bölüm 3; başrolünü Keanu Reeves'in üstlendiği 2019 yılında vizyona girecek Amerikan yapımı bir aksiyon filmidir. John Wick ve John Wick: Bölüm 2'nin devam filmidir. İlk ve ikinci filmdeki zincirleme devam eden olayların son bulacağı final film olacaktır. Çekimlerine 2018'in başında başlanacağı ve 29.05.2019'da vizyona gireceği bildirilmiştir.
John Wick Chapter 3 Official Trailer 2019 HD
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:05 Kaynak: Teknotalk.com
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