John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi - Son Dakika
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John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi

22.07.2022 01:00
John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi

John Wick: Chapter 4 için ilk resmi görsel yayınlandı. Üç yıl sonra yeni filmle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. İşte detaylar.

Serinin üçüncü filminin yayınlanmasından üç yıl sonra, John Wick nihayet geri dönüyor. John Wick 4'ün ilk görüntüsü Comic-Con etkinliğinde yayınlandı. Keanu Reeves'in aksiyon serisinin yeni filmi John Wick: Chapter 4 çekimleri nihayet başladı.

John Wick: Chapter 4 konusu ve çıkış tarihi

Keanu Reeves'in baş karakteri canlandırdığı aksiyon serisi, son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarıyor. 2019 yılında vizyona giren John Wick 3: Parabellum'dan sonra sessizliğe bürünen Keanu Reeves, ABD'deki Comic-Con etkinliğinde yeniden kendini gösterdi.

John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4'te başrolde olacak ve filmin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi bekleniyor. Ana kadroda Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Clancy Brown, Marko Zaror, Bill Skarsgård ve Scott Adkins olacak.

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Serinin yapımcısı olan Lionsgate, Comic-Con etkinliğinde bazı önemli açıklamalarda bulundu. Ancak en çok John Wick 4'ün ilk görüntüsü dikkat çekti. Fotoğraf, mumlarla dolu bir odada oturan Wick'i gösteriyor, ancak neler olduğunu anlamak biraz zor.

Üçüncü filmde John Wick, Continental Otel'de mafya babası Santino D'Antonio'yu öldürdükten sonra, The High Table üyeleri tarafından takip edilmişti. Hayatta kalmak için savaşırken, geçmişte kendisine yardım eden eski ortaklarla güçlerini birleştirmişti. John Wick: Chapter 4 konusu ise şimdilik belirsiz.

Keanu Reeves, en son Matrix Resurrections'ta oynadı ve oldukça karışık yorumlar aldı. Son yıllarda John Wick serisiyle büyük bir kitleye ulaşmayı başaran oyuncu, John Wick 4'le hayranlarını yeniden sevindirmek istiyor.

Siz John Wick 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi - Son Dakika

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SON DAKİKA: John Wick 4'ten ilk görsel geldi! İşte vizyon tarihi - Son Dakika
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