John Wick dendiğinde gözümüzde canlanan ünlü aktör Keanu Reeves 'in baş rolü oynadığı bu filmin fragmanında Ip Man film serisinin baş rolü Donnie Yen özellikle dikkat çekiyor. Aksiyonun had safada olduğu bu filmde Winston ve Charon karakterlerinin geri döneceğinin de altını çizelim.

Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika

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