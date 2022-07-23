John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı

23.07.2022 23:00
John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı

Comic Con etkinliğinde 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan John Wick 4 fragmanı yayınlandı.

Comic Con etkinliğinde John Wick 3: Parabellum'un merakla beklenen devam filmi John Wick 4'ün ilk fragmanı yayınlandı.

John Wick dendiğinde gözümüzde canlanan ünlü aktör Keanu Reeves'in baş rolü oynadığı bu filmin fragmanında Ip Man film serisinin baş rolü Donnie Yen özellikle dikkat çekiyor. Aksiyonun had safada olduğu bu filmde Winston ve Charon karakterlerinin geri döneceğinin de altını çizelim.

John Wick 4 İlk Fragman

Herhangi bir erteleme olmazsa filmin 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: John Wick 4'ün İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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