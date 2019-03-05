Johnny Depp: 'Amber Heard'ün Şiddet İddiası Bir Komplo'
30 dakika önce
Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık iftira davası açtı.
Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık iftira davası açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:03
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