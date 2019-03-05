Son Dakika Haberleri: Johnny Depp: 'Amber Heard'ün Şiddet İddiası Bir Komplo'

Johnny Depp: 'Amber Heard'ün Şiddet İddiası Bir Komplo'

30 dakika önce

Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık iftira davası açtı.

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Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e 50 milyon dolarlık iftira davası açtı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:03 

Johnny Depp, Amber Heard, Magazin
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