Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma - Son Dakika
Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşma devam ediyor.
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşma devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve Depp'in eski eşi Amber Heard, duruşmaya katılmak üzere mahkeme binasına geldi.
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23.07.2020 19:35:22. #1.13#
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