Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşmanın son günü - Son Dakika

Depp'in eski eşi Amber Heard'ın mahkeme binasına girişi

Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi

Hayranlarının Johnny Depp'e ilgisi

Hayranlarının Johnny Depp'e hediye vermesi

Johnny Depp'in hayranlarına ve gazetecilere poz vermesi

Depp'in mahkemeye girmesi LONDRA - Amerikalı aktör Johnny Depp, İngiliz The Sun gazetesine açtığı davanın son duruşması için Londra'daki Royal Courts of Justice adalet sarayına geldi. Depp'in eski eşi Amber Heard de mahkemeye ayrı bir kapıdan girdi. Gazete, Depp hakkında yayımladığı bir haberde aktörü eşini dövmekle suçlamıştı.