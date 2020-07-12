Johnny Depp'ten 'Boston uçağı' özrü - Son Dakika

Johnny Depp'ten 'Boston uçağı' özrü

İngiltere'de The Sun gazetesine açılan 'iftira' davası kapsamında ifadesi alınan ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, yanlış beyanda bulunduğu için mahkemeden özür diledi.

İngiltere'de The Sun gazetesine açılan 'iftira' davası kapsamında ifadesi alınan ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, yanlış beyanda bulunduğu için mahkemeden özür diledi.

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İngiltere'de The Sun gazetesine açılan 'iftira' davası kapsamında ünlü oyuncu Johnny Depp, üçüncü kez başkent Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi'ne geldi. Sorgulanan ve daha önce Amber Heard ile olan birlikteliğine dair soruları yanıtlayan 57 yaşındaki Depp, yanlış beyanda bulunduğu için mahkemeden özür diledi.

'Bütün gece içtiği' ve Boston'dan Los Angeles'e yapılan uçuşta alkol almadan önce 'toz' ve 'haplar' kullandığını ifade eden mesajlar Depp'e gösterilince, Depp, yanlış beyanda bulunduğu için özür diledi.

Mayıs 2014'te Boston'dan Los Angeles'e özel jet ile yapılan uçuştan önce ve uçuş sırasında alkol aldığını itiraf etmiş, ancak Amber Heard'e tekme attığı, onu James Franco ile ilişki kurmakla suçladığı ve ona hakaret ettiğine dair olan suçlamaları reddetmişti.

Ayrıca ünlü oyuncuya, yaşanan bu olaydan sonra oyuncu Paul Bettany olduğu belirtilen bir arkadaşına gönderdiği bazı mesajlar gösterildi. Depp'e gösterilen mesajlarda, Amber Heard ile birlikte uçağa binmeden önce bütün gece içtiğini söylediği ifadeler yer aldı.

2 YIL ÖNCE İFTİRA DAVASI AÇILMIŞTI

Depp, The Sun'ın yayıncısı News Group Newspaper'a (NGN) ve The Sun'ın Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton'a karşı iki yıl önce bir makalede kendisini 'eşini döven biri' olarak nitelendirdiği için 'iftira' davası açmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Johnny Depp'ten 'Boston uçağı' özrü - Son Dakika Dünya
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